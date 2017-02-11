Целью пуска КНДР ракеты был проверка реакции нового президента США - Минобороны Южной Кореи

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

Южнокорейское министерство обороны сообщило первоначально, что с территории Северной Кореи был запущен «неопознанный объект», который затем был идентифицирован как баллистическая ракета.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении народу заявлял, что страна уже близко подошла к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которое может быть осуществлено в любое время.

Как сообщает «Интерфакс», одной из целей пуска Северной Кореей баллистической ракеты было проверить реакцию новой американской администрации, говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

«Как представляется, это было вооруженной провокацией, направленной на то, чтобы проверить реакцию новой американской администрации, возглавляемой президентом Трампом», - указывается в документе.

Министерство также отметило, что еще одной целью было «привлечение всеобщего внимания к совершенствованию Севером своих ядерной и ракетной возможностей».

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудили пуск баллистической ракеты Северной Кореей, осуществленный в ночь на воскресенье по московскому времени, сообщило агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП).

С.Абэ вместе с Д.Трампом находится во Флориде в рамках своего визита в США. В кратком заявлении премьер подчеркнул, что данный ракетный пуск является нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, запрещающих Северной Корее использование баллистических технологий при запусках ракет.

Д.Трамп отметил: «Мне бы хотелось, чтобы все понимали и знали, что Соединенные Штаты Америки на 100% стоят на стороне Японии, своего великого союзника».

Министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин по телефону обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном вопросы, касающиеся ракетного пуска. Стороны, как сообщила пресс-служба президента Южной Кореи, «решительно осудили» пуск и договорились использовать все возможности для предотвращения дальнейших провокаций со стороны КНДР.

Представитель военных властей Южной Кореи исключил возможность того, то пущенная ракета могла быть ракетой большой дальности.

В сообщениях СМИ указывается, что, по оценкам американских военных, ракета была средней дальности, и пуск был неудачным.

Источник: Псковская Лента Новостей