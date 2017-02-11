Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку

Спорт
В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО9
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области13
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Состоялся «Снежный десант» в поддержку инициативы о придании Дедовичскому району статуса «Края партизанской славы»
Фестивали
Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова
Происшествия
Благодаря внимательности жителя Пыталовского района пограничники выявили контрабандную партию сигарет7