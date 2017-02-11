Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку

Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, вчера ночью информационные ресурсы Министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала 4 миллионов запросов в минуту.

Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта Министерства.

«Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом», - сообщил О.Салагай.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства сегодня были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.

Источник: Псковская Лента Новостей