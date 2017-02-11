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Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку

12.02.2017 11:05 ПЛН, Псков

Технические службы Минздрава России отразили самую масштабную за последние годы хакерскую атаку. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, вчера ночью информационные ресурсы Министерства подверглись массированной хакерской DDoS-атаке, которая в пиковом режиме достигала  4 миллионов запросов в минуту.

Никаких последствий данная атака не имела, за исключением необходимости временного (14 минут) отключения официального сайта Министерства.

«Отдельно подчеркнем, что какие-либо персональные данные или данные, составляющие врачебную тайну, не были затронуты атакой, поскольку находятся в защищенной части сети, не связанной с интернетом», - сообщил О.Салагай.

По поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой все информационные ресурсы Министерства сегодня были дополнительно протестированы. Все работает в штатном режиме.

Источник: Псковская Лента Новостей



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