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Мавзолей Ленина закроется на два месяца для проведения регламентных работ с телом вождя

12.02.2017 13:23 ПЛН, Псков

Работы, для проведения которых мавзолей на Красной площади на следующей неделе закроется для посещения, будут связаны, прежде всего, с обеспечением сохранности забальзамированного тела В.И.Ленина, рассказал «Интерфаксу» источник, осведомленный о проведении этих регламентных работ.

Ранее Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны сообщил, что мавзолей В.И.Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ. Характер работ в ЦОС ФСО комментировать отказались.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей В.И.Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года.

Как сообщил источник, в этот раз профилактические работы будут вестись именно с телом вождя, но костюм, в который одет В.И.Ленин, менять не планируется.

Весь период профилактических работ тело В.И.Ленина будет оставаться в мавзолее, добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что работы с забальзамированным телом В.И.Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.

«Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов», - отметил источник.

Специалисты отмечают, подчеркнул он, что благодаря новейшим достижениям науки тело В.И.Ленина, забальзамированное в 1924 году, находится в удовлетворительном состоянии и может сохраняться неопределенно долгое время.

Говоря о здании мавзолея, источник отметил, что в настоящее время все расположенные в нем системы работают штатно, фундамент не испытывает внешнего негативного воздействия.

Собеседник агентства напомнил, что в 2013 году в мавзолее были проведены масштабные реконструкционные работы, позволившие устранить крен в фундаменте здания и провести в нем гидроизоляцию. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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