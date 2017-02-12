В США перед матчем Кубка Федерации включили гимн Третьего рейха

На матче теннисного Кубка Федерации между женскими сборными США и Германии в американском Лахайне исполнили устаревшую версию немецкого гимна, которая использовалась во времена Третьего рейха, а после Второй мировой войны была запрещена, сообщает Р-Спорт со ссылкой на AFP.

Перед началом поединка между Элисон Риске и Андреа Петкович прозвучали запрещенные слова из гимна.

Ассоциация тенниса США (USTA) извинилась перед спортсменами и болельщиками. «Эта ошибка больше не повторится», - появилось сообщение в микроблоге USTA в Twitter.

Германия ответила, что «надеется на это». Такая реакция побудила USTA повторно обратиться к немецким коллегам: «Мы можем заверить, что этого точно не будет. Еще раз примите наши искренние извинения».

Современный гимн Германии представляет собой третью строфу «Песни немцев», написанной Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. В Третьем рейхе гимном служила первая строфа этого произведения, с 1945 года исполнять ее запрещено.

Источник: Псковская Лента Новостей