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Экс-глава МИД Германии Штайнмайер стал президентом страны

12.02.2017 16:43 ПЛН, Псков

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был избран 12-м президентом страны. Он получил необходимую для победы поддержку более половины делегатов Федерального собрания уже в первом туре, сообщает Newsru.com.

Федеральное собрание созывается специально для того, чтобы избрать главу государства. Заседание проходит в историческом здании рейхстага в Берлине. Федеральное собрание состоит из 1260 делегатов, одна половина из которых - депутаты бундестага, вторая - выборщики, выдвинутые парламентами федеральных земель.

В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказались 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, передает DW.

Должность президента в Германии - представительная. Реальные рычаги власти сосредоточены в руках канцлера - Ангелы Меркель. На осенних выборах в бундестаг она претендует на переизбрание.

Официально победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Источник: Псковская Лента Новостей



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