Выборы президента Туркменистана завершены

В Туркменистане в 19:00 по местному времени (17:00 мск) завершилось голосование на выборах президента республики.

Теперь избирательным комиссиям предстоит провести подсчет голосов, сообщает «Интерфакс».

По данным ЦИК, к 17:00 дня по местному времени на выборах проголосовали 3 миллиона 40 тысяч 779 человек, или 94,17% зарегистрированных избирателей.

Избирательные участки работали по всей стране с 7 часов утра, голосование проходило и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Туркменистана за рубежом.

Претенденты на пост президента Туркменистана, в том числе и действующий глава государства были в числе первых, кто пришел на избирательные участки. Всего на выборах зарегистрированы девять кандидатов.

За ходом выборов следят национальные и международные наблюдатели.

Источник: Псковская Лента Новостей