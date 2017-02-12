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Причиной отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга назвали перцовый газ

12.02.2017 17:58 ПЛН, Псков

Веществом, вызвавшим у находившихся в аэропорту Гамбурга пассажиров кашель и затруднение дыхания, вероятно, был перцовый газ. Об этом в воскресенье, 12 февраля, представитель службы спасения заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По предварительной версии, неизвестный распылил газ из баллончика, который впоследствии был обнаружен в аэропорту. Предположительно, вещество распространилось через систему кондиционирования. «По нашей оценке, речь не идет о террористическом акте», — добавили спасатели.

Всего пострадали 68 человек, девять были госпитализированы. Полиция ведет расследование произошедшего.

Ранее 12 февраля стало известно о закрытии аэропорта немецкого Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества. Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз. По прошествии некоторого времени воздушное сообщение было возобновлено, пожарные открыли доступ к терминалам аэропорта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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