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Автобус с американской рок-группой разбился в Польше

12.02.2017 18:08 ПЛН, Псков

Автобус с американской рок-группой The Dillinger Escape Plan попал в ДТП в Польше, сообщает Life.

В результате случившегося 13 человек пострадали и были доставлены в больницу прибывшими бригадами медиков.

По данным интернет-портала Interia, 13 человек получили ранения различной степени тяжести после аварии с участием автобуса, в котором ехали музыканты американской группы The Dillinger Escape Plan.

Сейчас на месте происшествия работают польские полицейские и медики. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Источник: Псковская Лента Новостей



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