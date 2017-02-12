Экскурсионный вертолет рухнул в Телецкое озеро на Алтае

Спорт
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области13
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело14
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Отдел Росгвардии по Псковской области осуществляет отбор граждан на службу в подразделениях вневедомственной охраны
Авторские работы ко Дню всех влюбленных можно приобрести в выставочном зале «Мир искусств» в Великих Луках1
Фестивали
Театр «Мастерская» в рамках XXIV Пушкинского фестиваля представит спектакль по ранним рассказам Булгакова1
Происшествия
Мужчине, из-за татуировок нанесшему смертельный удар посетителю пивного бара в Невеле, грозит до 15 лет заключения6