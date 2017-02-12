Экскурсионный вертолет рухнул в Телецкое озеро на Алтае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с сообщением очевидцев о крушении вертолета в районе Телецкого озера в Республике Алтай с пятью пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации (со слов очевидца) 12 февраля 2017 года в 20.00 (16.00 мск) в Турочакском районе Республики Горный Алтай потерпел крушение вертолет Robinson-66. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. По данному факту Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, на борту вертолета находились пять человек. Доследственную проверку также начало Западно-Сибирское СУ СК РФ на транспорте. Следственная группа готовится выехать к месту происшествия.

Вертолет «Робинсон», который, со слов очевидца, потерпел крушение в Республике Алтай, мог совершать несанкционированный полет, сообщил «Интерфаксу» источник в службах транспортного надзора региона.

«По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте, таким образом, полет был несанкционированным», - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вертолет рухнул в воду на взлете. «Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется», - сказал источник.

Пилот вертолета, скорее всего, не справился с управлением, считает другой источник агентства.

«Если авария развивалась так, как ее описывают очевидцы, вертолет резко потерял высоту во время взлета, то это может говорить об ошибке пилота или о неисправности двигательной системы вертолета», - сообщил источник в экстренных службах.

Он пояснило, что в районе Телецкого озера сложные метеоусловия. «Там очень плохая видимость, что осложняет условия работы. Сложные метеоусловия также могли стать сопутствующим фактором аварии», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей