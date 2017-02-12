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Елена Темникова отказалась от «Евровидения»

12.02.2017 21:21 ПЛН, Псков

31-летняя экс-солистка «Серебра» Елена Темникова заявила, что в ее планы не входит поездка на международный конкурс «Евровидение» в Киев, пишет «Лайф». Ранее певицу называли одной из претенденток на участие в конкурсе. Также среди рассматриваемых Первым каналом кандидатур значились Александр Панайотов, Нюша, Наргиз и Дарья Антонюк. Наиболее вероятным участникам считают звезду «Голоса» Панайотова.

Накануне, за кулисами Big Love Show в «Олимпийском» Елена Темникова призналась, что у неё другие планы, которые она ещё в конце прошлого года обговорила вместе со своей командой. Примечательно, что совсем недавно певица активно призывала своих подписчиков голосовать за неё в многочисленных опросах в Сети, а журналистов интриговала, мол «расскажет всё после официального заявления Первого канала». К слову, по информации «Лайфа», осталось всего два кандидата: Дарья Антонюк и Александр Панайотов.

«Я ездила в 2007 году и помню те эмоции. Я бы очень хотела снова туда вернуться. Безусловно, я могу выступить в этом году - собрать команду, подготовить песню. Но это означает для меня отказаться от всех своих планов. И подвести свою команду, с которыми мы ещё в конце прошлого года распланировали каждый шаг. Я хотела бы сказать огромное спасибо тем, кто хотел, чтобы я в этом году выступила на "Евровидении". Мне очень приятно, что страна меня отправила на этот конкурс, голосовала за меня... Пусть у вас останется тот же настрой, а у меня силы и планы совпадут. И, конечно, мне нужно ещё немного времени, чтобы чувствовать себя по-настоящему уверенной в своих силах. И желаю удачи тем, кто готов представить Россию на конкурсе. Чтобы представлять страну, нужно быть большой личностью в народе, у людей. С собственной успешной музыкой и творчеством. Когда, знаете, как говорят - "звучит из каждого утюга" у себя здесь, на Родине. А такие у нас есть», - заявила Темникова.

Напомним, в этом году важное решение принимает дирекция Первого канала. Имя делегата, которому предстоит отстоять честь России, обещают назвать до 10 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей



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