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Старший советник Трампа заявил о множестве доказательств фальсификаций на президентских выборах

13.02.2017 09:16 ПЛН, Псков

Старший советник Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер заявил, что у Белого дома имеется множество доказательств фальсификаций на президентских выборах. Об этом сообщил телеканал НТВ.

 «Белый дом предоставил огромное количество доказательств мошенничества на выборах, например, о людях, зарегистрированных более чем в одном штате. Голосовали мертвые люди, голосовали люди без гражданства США. Не отрицайте, что на выборах было зарегистрировано огромное число голосов людей без американского гражданства», - заявил старший советник президента США Стивен Миллер.

Миллер назвал сложившуюся ситуацию скандалом. По его мнению, американцы должны быть «в ужасе» из-за того, что на выборах голосуют те, кто не имеет на то права.

Президентские выборы в США состоялись 8 ноября. Победу на них неожиданно для многих одержал республиканец Дональд Трамп. Демократический лагерь обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США.

Источник: Псковская Лента Новостей



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