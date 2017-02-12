Адель отказалась от «Грэмми» за лучший альбом

Британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии «Грэмми» за свой альбом «25», объявив, что американская исполнительница Бейонсе больше заслуживает этой победы, пишет «Лента.ру».

«Я никак не могу забрать эту награду», - заявила Адель. Она подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а ее альбом Lemonade - «монументальным».

«Я восхищаюсь тобой, и я хотела бы, чтобы ты была моей мамочкой», - обратилась победительница к Бейонсе во время награждения.

Как отмечает BBC News, если Адель официально не примет статуэтку за лучший альбом, то станет вторым музыкантом, отказавшимся от «Грэмми». Первой это сделала ирландская певица Шинейд О’Коннор в 1990 году.

59-я церемония «Грэмми» прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе. С песней Hello Адель также победила в номинациях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение», и «Запись года». Бейонсе получила награду за клип на песню Formation.

Источник: Псковская Лента Новостей