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Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана

13.02.2017 15:30 ПЛН, Псков

Президент Владимир Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана. Об этом сообщает сайт президента.

«Итоги голосования подтверждают ваш высокий политический авторитет, свидетельствуют о широком признании ваших заслуг на посту главы государства, а также о поддержке Вашего курса на дальнейшее укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан Туркменистана», - подчеркнул глава Российского государства в поздравительной телеграмме.

Президент России высоко оценил вклад Г.Бердымухамедова в развитие дружественных отношений между двумя странами и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога и плодотворной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Туркменистана в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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