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Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками - МИД

13.02.2017 18:25 ПЛН, Псков

Москва открыта к диалогу и сотрудничеству с адекватными украинскими политиками. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в комментарии в связи с 25-летием установления дипотношений с Украиной.

Григорий Карасин отметил, что это произойдет если откровенно русофобские настроения в высших кругах украинской власти сменятся на здоровый прагматизм.

 «В России исходят из того, что Киев, в конце концов, переболеет "оранжевым вирусом" и русофобская истерия уступит место здоровому прагматизму и настрою на налаживание конструктивного взаимодействия», - цитирует его ТАСС.

Также дипломат отметил, что в данный момент, Москва надеется, что Украина когда-нибудь превратится «в процветающее, предсказуемое и стабильное государство, живущее в мире и согласии со своими соседями».

Россия хочет восстановить тесные взаимовыгодные связи с украинцами, подвел итог Карасин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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