Осужденная за репост видео курганская воспитательница отказалась от помилования

Воспитательница екатеринбургского детсада Евгения Чудновец, осужденная в Курганской области за репост в соцсетях ролика о развращении ребенка, не будет просить о помиловании, потому что не считает себя виновной, сообщил «Интерфаксу» ее адвокат Алексей Бушмаков.

«Она хочет, чтоб суд ее оправдал. И вправе рассчитывать на это», - сказал он.

В августе 2015 года Евгения Чудновец распространила в одной из социальных сетей видеоролик с обнаженным малолетним ребенком, в отношении которого совершались действия сексуального характера. При этом, как утверждает ее адвокат, Чудновец сделала это для привлечения внимания общественности и правоохранительных органов к нарушению прав мальчика. Видеоролик лег в основу уголовного преследования обидчиков ребенка. В результате они были приговорены к трем и шести годам лишения свободы.

8 ноября 2016 года Катайский райсуд признал Чудновец виновной по статье УК «Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием интернета» и приговорил к шести месяцам лишения свободы.

С учетом общественного резонанса председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР провести проверку по уголовному делу Чудновец.

Прокуратура Курганской области обжаловала приговор и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

В конце декабря 2016 года Курганский областной суд снизил Чудновец срок отбывания в колонии с шести до пяти месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей