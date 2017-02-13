Сегодня: Вторник, 14 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Форум предпринимателей города Пскова Бесплатно почисти плед Кинокайф Европа Плюс - радио №1 в России 2 февраля Лучшая интерьерная печать в Пскове
Ежегодный отчет правительства в Госдуме запланирован на 19 апреля

Ежегодный отчет правительства в Госдуме запланирован на 19 апреля

Ежегодный отчет правительства РФ в нижней палате парламента запланирован на 19 апреля. Об этом сегодня заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «Отчет правительства будет 19 апреля», -...4



День Победы и 8 марта перестанут быть выходными на Украине

14.02.2017 08:46 ПЛН, Псков

День Победы и 8 марта перестанут быть выходными на Украине. О соответствующей законодательной инициативе «Известиям» рассказал один из ее авторов директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Никто не отменяет 9 Мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, который празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 Марта, который остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной», - рассказал Вятрович.

По его словам, главная задача данного законопроекта - навести порядок в праздничных и выходных днях, поскольку в календаре сейчас мешанина из старых, советских, новых и религиозных праздников.

В институте считают, что нужно взять на вооружение европейский опыт и оставить в качестве праздничных выходных только девять дней в году.

Сейчас идет общественное обсуждение закона и весной его поставят на голосование в парламенте страны. Эксперты считают, что скорее всего, большинство депутатов Верховной рады проголосуют за отмену празднования 9 мая.

В свою очередь, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил «Известиям», что на Украине идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории и отмена Дня Победы является очередным шагом в этом процессе.

http://izvestia.ru/news/664575

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 17 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28