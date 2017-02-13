День Победы и 8 марта перестанут быть выходными на Украине

День Победы и 8 марта перестанут быть выходными на Украине. О соответствующей законодательной инициативе «Известиям» рассказал один из ее авторов директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Никто не отменяет 9 Мая. Этот день останется для Украины днем победы над нацизмом. Наше предложение состоит в том, чтобы перенести выходной день с 9 на 8 мая, который празднуется как День памяти и примирения. То же самое касается 8 Марта, который остается Международным женским днем, но ликвидируется как выходной», - рассказал Вятрович.

По его словам, главная задача данного законопроекта - навести порядок в праздничных и выходных днях, поскольку в календаре сейчас мешанина из старых, советских, новых и религиозных праздников.

В институте считают, что нужно взять на вооружение европейский опыт и оставить в качестве праздничных выходных только девять дней в году.

Сейчас идет общественное обсуждение закона и весной его поставят на голосование в парламенте страны. Эксперты считают, что скорее всего, большинство депутатов Верховной рады проголосуют за отмену празднования 9 мая.

В свою очередь, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил «Известиям», что на Украине идет целенаправленная борьба с памятью о советском этапе истории и отмена Дня Победы является очередным шагом в этом процессе.

http://izvestia.ru/news/664575

Источник: Псковская Лента Новостей