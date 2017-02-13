Япония протестует против присвоения имен пяти Курильским островам

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Сергей Неверов: В единый день предварительного голосования «Единой России» на региональном уровне будет работать порядка 2000 участков8
|Илья Петров (другие записи автора)
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Ненужные руки и лишние ртыИнтересная, все-таки, программа «Парламентский час». По уровню абстракции она для меня находится где-то между общим курсом топологии и постмодернистскими фильмами Серхио Кабальеро. Сами посудите. Выходит к камерам ухоженный миллиардер в костюме от Бриони, с часами, которые стоят, как орбитальная станция, получающий сверх всего этого ежемесячную зарплату из бюджета в 800 000 целковых,...
Правительство Японии направило протест России из-за присвоения названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, которая состоялась во вторник, 14 февраля, сообщает «Лента.ру».
«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам», — уточнил он.
13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении названий пяти островам Курильской гряды. С соответствующей инициативой выступило Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО).
Географические объекты получили имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.
После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.
Источник: Псковская Лента Новостей