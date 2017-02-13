Гройсман назвал Юлию Тимошенко матерью популизма и украинской коррупции

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал главу фракции партии «Батькивщина» в Верховной Раде Юлию Тимошенко мамой украинской экономической слабости и коррупции. Об этом передает «Лента. ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения украинской независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко. Это настоящая мама, которая много лет, 20, все делала для того, чтобы уничтожить Украину. И всегда кто-то ей мешал», - заявил Гройсман.

Он добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой. «Ни одного слова правды. Она подыгрывает олигархам и другим компаньонам по поводу финансирования каких-то вещей. Или, может, она не имеет отношения к коррупционным схемам с газом и уничтожению энергетической независимости?» - сказал премьер-министр.

Днем ранее Тимошенко поставила Гройсману и президенту страны Петру Порошенко ультиматум. Она пообещала, что подаст на них в суд, если до конца 13 февраля в Раде не будет восстановлена регистрация проекта закона об отставке главы правительства. Она подчеркнула, что считает необходимым отстранение Гройсмана от должности из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ, понижения социальных стандартов.

10 февраля в парламенте был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана. Через несколько часов после этого документ с сайта убрали.

Гройсман возглавил украинское правительство в апреле 2016 года. До этого пост премьер-министра занимал Арсений Яценюк.

Источник: Псковская Лента Новостей