Экс-депутата Госдумы справедливоросса объявили в федеральный розыск

Бывшего депутата Госдумы шестого созыва, главу волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева объявили в федеральный розыск. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова, бывшего парламентария подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Олега Михеева еще в 2013 году. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали обвинение по ст.30, ч.4 ст.159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).



По данным «Коммерсанта», обвинительное заключение по уголовному делу Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем еще в декабре 2016 года. Однако до Советского районного суда Волгограда дело не дошло. Чернов в беседе с «Коммерсантом» пояснил, что дело не может быть передано в суд, пока обвинительное заключение Михеева не будет им подписано и изучено. «А он этого не сделал, поэтому и находится в федеральном розыске», - пояснил представитель суда.​



Следствие считает, что бывший депутат Госдумы предпринял попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году купил Волгопромбанк, принадлежавший Михееву. По версии следствия, он, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, оформил фиктивные договоры, по которым взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед финансовой организацией. Сумма долга составила более 1,4 млрд руб.



Помимо этого бывший депутат, по версии следствия, оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. СКР считает, что Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв это от Промсвязьбанка. ​



После публикаций в местных СМИ об объявлении экс-депутата в федеральный розыск на сайте волгоградского отделения «Справедливой России» появилась информация, что он сообщил своим коллегам о незаконности в возбуждении уголовного дела против него.



«Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно», - говорится на сайте партии.

Источник: Псковская Лента Новостей