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За год в России предотвращено 16 терактов - Путин

16.02.2017 14:37 ПЛН, Псков

Число преступлений террористической направленности снизилось, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

«ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов», - заявил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин констатировал обострение угроз безопасности в 2016 году и похвалил работу органов безопасности России. «Достигнутые показатели за прошлый год хорошие и с позитивной динамикой», - сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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