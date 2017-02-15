За год в России предотвращено 16 терактов - Путин

Число преступлений террористической направленности снизилось, заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.
«ФСБ вместе с другими силовыми структурами при координирующей роли Национального антитеррористического комитета предотвратило 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов», - заявил глава государства.
Кроме того, Владимир Путин констатировал обострение угроз безопасности в 2016 году и похвалил работу органов безопасности России. «Достигнутые показатели за прошлый год хорошие и с позитивной динамикой», - сказал он.