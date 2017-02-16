«Теория большого взрыва» получит еще два сезона

Создатели сериала «Теория большого взрыва» договорились с актерами об условиях новых контрактов. Ситком получит еще два сезона, пишет «Лента.ру».

Ведущие актеры сериала - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - будут, согласно новым договоренностям, получать по миллиону долларов за эпизод. Гонорары Мелиссы Ройч и Маим Бялик будут ниже.

В январе сообщалось, что «Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия из-за того, что актеры отказывались продлевать контракты.

«Теория большого взрыва» - один из самых популярных современных ситкомов в США. В ноябре 2016-го Forbes назвал самых дорогих актеров телевидения. Возглавил список Парсонс, исполняющий в ситкоме роль Шелдона Купера. Создатели сериала также планируют выпустить спин-офф, в котором расскажут историю детства одного из главных персонажей, Шелдона Купера.

Источник: Псковская Лента Новостей