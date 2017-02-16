«Теория большого взрыва» получит еще два сезона

Дорожная обстановка
Политика
Глава Фонда развития гражданского общества не видит оснований для прогнозов о новых отставках губернаторов9
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
Создатели сериала «Теория большого взрыва» договорились с актерами об условиях новых контрактов. Ситком получит еще два сезона, пишет «Лента.ру».
Ведущие актеры сериала - Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр - будут, согласно новым договоренностям, получать по миллиону долларов за эпизод. Гонорары Мелиссы Ройч и Маим Бялик будут ниже.
В январе сообщалось, что «Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия из-за того, что актеры отказывались продлевать контракты.
«Теория большого взрыва» - один из самых популярных современных ситкомов в США. В ноябре 2016-го Forbes назвал самых дорогих актеров телевидения. Возглавил список Парсонс, исполняющий в ситкоме роль Шелдона Купера. Создатели сериала также планируют выпустить спин-офф, в котором расскажут историю детства одного из главных персонажей, Шелдона Купера.
Источник: Псковская Лента Новостей