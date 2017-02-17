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В Эстонии пройдут Дни русского просвещения

17.02.2017 10:03 ПЛН, Псков

В столице Эстонии в пятницу начнутся Дни русского просвещения, в рамках которых пройдет знакомство всех желающих с историей и традициями русской культуры.

Как сообщила пресс-служба мэрии Таллина, в связи с тем, что в нынешнем году отмечается 180-я годовщина смерти Александра Пушкина, значительная часть программы посвящена жизни и творчеству поэта.

«В пятницу состоится финал конкурса чтецов, на котором русские и эстонские школьники прочтут стихи Пушкина, а лучшие исполнители будут награждены призами. Подобные встречи объединяют учеников русских и эстонских школ, способствуют культурному взаимообогащению», - отметил вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, пишет «Интерфакс».

В Таллинском русском музее откроется выставка «Русское печатное слово в Таллине: от 19-ого века до 1940 года», знакомящая с историей русской печати в Таллине. Главными экспонатами станут раритетные издания из частной коллекции Александра Борисова: книги, брошюры, журналы, художественные каталоги, афиши, газеты, выходившие на русском языке в Таллине в период с 1820-х гг. до 1940 года.

Будут проведены лекции о жизни и творчестве писателя, экскурсии по историческим местам, связанным с А.С.Пушкиным и его окружением, выставки старинного костюма, мастер-классы «Русская народная кукла» и «Искусство письма 19 века».

Завершится фестиваль в воскресенье в Центре русской культуры, где откроется семейная ярмарка, состоится знакомство с традициями русского чаепития, будет показан фильм Олега Беседина «А.С.Пушкин. Русские тропы в Эстонии».

Впервые «Дни русского просвещения» прошли в 1924 году в Печорском крае, входившем тогда в состав Эстонии. Они были возобновлены в 2014 году и в этом году проводятся в третий раз.

Источник: Псковская Лента Новостей



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