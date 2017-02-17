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74-летняя россиянка погибла в Таиланде

17.02.2017 10:16 ПЛН, Псков

В Таиланде 74-летняя россиянка была сбита машиной в городе Паттайя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на тайское издание Bangkok Biz News.

По его данным, женщина переходила дорогу и была сбита машиной. Она получила многочисленные переломы и скончалась на месте.

Как отмечает издание, россиянку сбила Toyota Vios, за рулем которой была 39-летняя гражданка Таиланда. В результате столкновения ее машина была сильно повреждена, разбито лобовое стекло и смят капот.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов подтвердил факт гибели россиянки и отметил, что инцидент произошел 15 февраля в темное время суток.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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