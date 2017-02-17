74-летняя россиянка погибла в Таиланде

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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Борьба с бедностью как заработок богатых«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Похоже, российская власть заметила, наконец, российскую нищету. На Гайдаровском форуме вице-премьер Ольга Голодец вдруг назвала «серьезнейшей проблемой» минимальный...
В Таиланде 74-летняя россиянка была сбита машиной в городе Паттайя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на тайское издание Bangkok Biz News.
По его данным, женщина переходила дорогу и была сбита машиной. Она получила многочисленные переломы и скончалась на месте.
Как отмечает издание, россиянку сбила Toyota Vios, за рулем которой была 39-летняя гражданка Таиланда. В результате столкновения ее машина была сильно повреждена, разбито лобовое стекло и смят капот.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов подтвердил факт гибели россиянки и отметил, что инцидент произошел 15 февраля в темное время суток.
Источник: Псковская Лента Новостей