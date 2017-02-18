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Истребители поднялись для перехвата самолета близ резиденции Трампа

18.02.2017 15:48 ПЛН, Псков

Самолет, не отвечающий на запросы, пролетел в пятницу недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Для его перехвата были подняты в воздух два истребителя F-15, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Самолеты ВВС летели на сверхзвуковой скорости, и многие местные жители испугались громкого гула, говорится в заявлении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Сообщается, что истребителям удалось установить контакт с воздушным судном.

«Целью военных перехватов является восстановление связи самолета с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и инструктирование пилота следовать указаниям диспетчеров для осуществления безопасной посадки и последующих действий», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти США начали расследование после неожиданного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел в небе над Флоридой в начале февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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