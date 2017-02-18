Путин подписал указ о признании на российской территории паспортов ДНР и ЛНР

Владимир Путин подписал указ о признании на российской территории паспортов ДНР и ЛНР. Как сообщает РБК, указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, опубликован в субботу, 18 февраля, на сайте Кремля.

В указе говорится, что такие документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений». Из документа также следует, что речь идет о признании не только паспортов, но и других документов, включая свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях.

Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в указе.

Источник: Псковская Лента Новостей