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Путин подписал указ о признании на российской территории паспортов ДНР и ЛНР

18.02.2017 18:23 ПЛН, Псков

 
Владимир Путин подписал указ о признании на российской территории паспортов ДНР и ЛНР. Как сообщает РБК, указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, опубликован в субботу, 18 февраля, на сайте Кремля.
 
В указе говорится, что такие документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений». Из документа также следует, что речь идет о признании не только паспортов, но и других документов, включая свидетельства о рождении, документы об образовании, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств, а также регистрационные знаки транспортных средств, фактически действующих на указанных территориях. 

Документ подписан «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в указе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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