В Бельгии поезд сошел с рельсов, пострадали более 20 человек

Как минимум один человек погиб, более 20 пострадали сегодня при сходе с рельсов пассажирского поезда в районе станции Левен в центре Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Belga.

По его данным, погибший не был пассажиром поезда и был сбит составом. Госпитализированы были 14 человек.

Движение в районе Левена до сих пор не восстановлено. Власти выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел около 13.30 по местному времени (15.30 мск.). Поезд направлялся из Левена в город Де-Панне на побережье Северного моря. Через несколько минут после отправления три вагона состава сошли с рельсов.

Источник: Псковская Лента Новостей