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В Бельгии поезд сошел с рельсов, пострадали более 20 человек

18.02.2017 19:43 ПЛН, Псков

Как минимум один человек погиб, более 20 пострадали сегодня при сходе с рельсов пассажирского поезда в районе станции Левен в центре Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Belga.
 
По его данным, погибший не был пассажиром поезда и был сбит составом. Госпитализированы были 14 человек.
 
Движение в районе Левена до сих пор не восстановлено. Власти выясняют обстоятельства происшествия.
 
Инцидент произошел около 13.30 по местному времени (15.30 мск.). Поезд направлялся из Левена в город Де-Панне на побережье Северного моря. Через несколько минут после отправления три вагона состава сошли с рельсов.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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