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Шарапова получила диплом Гарварда

18.02.2017 22:06 ПЛН, Псков

Известная теннисистка Мария Шарапова завершила учебу в Гарварде, пишет «СтарХит». Студенткой престижного вуза спортсменка стала в прошлом июне. Экс-первая ракетка мира поступила на курс магистра делового администрирования, который также называют MBA.Мария Шарапова рассказала, что уже успела получить заветный диплом. Курс обошелся ей в 4 млн рублей.
 
Возможно, экстерном сдать все экзамены спортсменка решила из-за досрочного возвращения в большой спорт. В прошлом марте она была уличена в употреблении мельдония и дисквалифицирована на два года, но уже в октябре Марии удалось выиграть суд и ее оправдали.
Недавно звезда приехала в Москву на презентацию нового продукта своего кондитерского бренда Sugarpova. Теперь российские поклонники могут отведать шоколад от теннисистки за 250 рублей. В следующий раз знаменитость прилетит в столицу в мае – Мария Шарапова станет хедлайнером школы воздушной гимнастики «Трапеция Yota», которая начнет свою работу в Парке Горького этой весной.
 
По признаниям легендарной спортсменки, тот период, что она провела вне корта из-за дисквалификации, был для нее непростым. Тем не менее, она смогла сосредоточиться на бизнесе и общении с близкими людьми. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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