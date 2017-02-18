СМИ заявляют о причастности России к попытке переворота в Черногории

Западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке государственного переворота в Черногории, сообщает РБК на ссылкой на газету Telegraph, которая, в свою очередь, ссылается на источники в британском правительстве.

Собеседник Telegraph сообщил, что государственный переворот в Черногории, организованный при поддержке граждан России, должен был состояться 16 октября прошлого года. Спецслужбы США и Великобритании, которые оказывали помощь черногорским коллегам, собрали достаточно доказательств того, что переворот готовился при активном участии России, заявил собеседник газеты. Речь идет о перехваченных телефонных разговорах, электронной переписке и других свидетельствах.



События в Черногории на прошлой неделе обсудили министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь Рекс Тиллерсон во время их первой встречи.

Собеседник газеты заявил, что в перевороте можно было бы обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов. «Но сложно представить, что все это не получило одобрения сверху», - сказал он.



В настоящее время Интерпол разыскивает двух граждан России Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которые якобы курировали организацию переворота. Среди других подозреваемых пророссийские оппозиционеры. Один из них, Неманья Ристич, недавно сфотографировался рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита последнего в Сербию.



По данным британских спецслужб, путчисты должны были участвовать в массовой оппозиционной демонстрации перед оглашением выборов в парламент Черногории. В дальнейшем заговорщики намеревались проникнуть в здание парламента, а переодетые полицейскими участники заговора открыть огонь по мирной толпе, чтобы впоследствии обвинить во всем власти и спровоцировать свержение премьер-министра Мило Джукановича.



Целью переворота называлось противодействие вступлению Черногории в НАТО и допуск российских кораблей в порты этой страны на Адриатическом море.



Черногорские власти уже после парламентских выборов заявили, что предотвратили попытку переворота, задержав группу граждан Сербии. Несколько россиян, по данным сербских СМИ, были депортированы из страны «за участие в подготовке террористических акций».



Кремль заявлял о непричастности к событиям в Черногории. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — говорил 7 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А российский МИД еще в октябре называл «вымыслом» информацию о депортации россиян из Сербии.

Источник: Псковская Лента Новостей