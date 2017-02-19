Сегодня: Воскресенье, 19 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Кинокайф Ежик в тумане Сплошные праздники Patron - товарная марка, которой можно доверять «Видный» ломает в Пскове стереотипы! Европа Плюс - радио №1 в России Лучшая интерьерная печать в Пскове
Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона. Соответствующее заявление он сделал журналистам в среду, сообщает «Интерфакс». А.Худилайнен вступил в должность главы...20



35 человек погибли и более 40 ранены в результате взрыва на рынке в столице Сомали

19.02.2017 19:04 ПЛН, Псков

35 человек погибли и более 40 ранены в результате взрыва на рынке в столице Сомали Могадишо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Взрыв был устроен террористом-смертником, который на большой скорости въехал на грузовой автомашине, начиненной взрывчаткой, на территорию рынка и привел в действие взрывное устройство.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28