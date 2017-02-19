35 человек погибли и более 40 ранены в результате взрыва на рынке в столице Сомали

35 человек погибли и более 40 ранены в результате взрыва на рынке в столице Сомали Могадишо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти.

Взрыв был устроен террористом-смертником, который на большой скорости въехал на грузовой автомашине, начиненной взрывчаткой, на территорию рынка и привел в действие взрывное устройство.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Источник: Псковская Лента Новостей