Германия в 2017 году вышлет из страны рекордное число мигрантов

В 2017 году Германия побьет свой собственный рекорд по числу депортированных беженцев, установленный в прошлом году. Об этом газете Bild сообщил глава администрации канцлера ФРГ Петр Альтмайер, передает «Росбалт».

По его словам, депортация беженцев, которым отказали в убежище, - это вопрос репутации Германии, особенно, когда речь идет о мигрантах, угрожающим безопасности страны.

«В прошлом году более 80 тыс. соискателей статуса беженца, которые получили отказ, вернулись в страны своего происхождения. Это рекорд, и это число будет расти», - сообщил Альтмайер, уточнив, что из въехавших в Германию за 2016 год мигрантов около 700 тыс. получили статус беженца, а отказано было 300 тыс. человек.

По словам чиновника, места депортации беженцев тщательно изучаются федеральным ведомством по делам миграции, поэтому об угрозе их жизни не может быть речи.

«В Афганистане есть города и регионы, в которых возвращенные мигранты могут жить в безопасности», - отметил Альтмайер.

Наблюдатели считают, что это решение было принято для привлечения голосов избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика претендующей на новый срок Ангелы Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения.

Источник: Псковская Лента Новостей