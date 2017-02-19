92-летний президент Зимбабве вновь собирается на выборы

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому 21 февраля исполнится 93 года, намерен вновь баллотироваться на этот пост в 2018 году, сообщает «Интерфакс».
Он заявил, что его партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» хочет, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. «Большинство населения полагает, что нет другого приемлемого кандидата, такого приемлемого, как я», - приводит The Independent слова Мугабе.
Жена зимбабвийского лидера заявляет, что ее супруг будет баллотироваться даже в качестве трупа.
Роберт Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года. Во время выборов-2018 ему будет 94 года.
Источник: Псковская Лента Новостей