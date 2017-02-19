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92-летний президент Зимбабве вновь собирается на выборы

19.02.2017 20:30 ПЛН, Псков

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому 21 февраля исполнится 93 года, намерен вновь баллотироваться на этот пост в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что его партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» хочет, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. «Большинство населения полагает, что нет другого приемлемого кандидата, такого приемлемого, как я», - приводит The Independent слова Мугабе.

Жена зимбабвийского лидера заявляет, что ее супруг будет баллотироваться даже в качестве трупа.

Роберт Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года. Во время выборов-2018 ему будет 94 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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