92-летний президент Зимбабве вновь собирается на выборы

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, которому 21 февраля исполнится 93 года, намерен вновь баллотироваться на этот пост в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что его партия «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» хочет, чтобы он выдвинул свою кандидатуру. «Большинство населения полагает, что нет другого приемлемого кандидата, такого приемлемого, как я», - приводит The Independent слова Мугабе.

Жена зимбабвийского лидера заявляет, что ее супруг будет баллотироваться даже в качестве трупа.

Роберт Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года. Во время выборов-2018 ему будет 94 года.

Источник: Псковская Лента Новостей