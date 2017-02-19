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Белый дом: Разведка США убедилась в отсутствии связей Трампа с Россией

19.02.2017 21:09 ПЛН, Псков

Глава администрации президента США Райнс Прибус заявил Fox News, что американская разведка получила подтверждение отсутствия связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, передает «Росбалт».

«Представители высшего звена разведки заверили меня, что это не только чудовищное преувеличение, но и попросту неправда», - сказал он.

Прибус напомнил, что неофициальная информация о подобных контактах появилась с статье The New York Times, уточнив, что в разведке назвали подобные сообщения СМИ «чушью» и «сплетнями». Он подчеркнул, что получил соответствующую информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах.

14 февраля NYT со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов. В статье утверждалось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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