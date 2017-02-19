Белый дом: Разведка США убедилась в отсутствии связей Трампа с Россией

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Количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости в Псковской области увеличилось по сравнению с прошлым годом на 800%4
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Дороги, которые нас выбираютПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Очередной выпуск «Диванной политики» хочется начать со слов поздравлений. По этому поводу ваш покорный слуга даже галстук напялил, чтобы подчеркнуть величие момента – жаль только, что...
Глава администрации президента США Райнс Прибус заявил Fox News, что американская разведка получила подтверждение отсутствия связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, передает «Росбалт».
«Представители высшего звена разведки заверили меня, что это не только чудовищное преувеличение, но и попросту неправда», - сказал он.
Прибус напомнил, что неофициальная информация о подобных контактах появилась с статье The New York Times, уточнив, что в разведке назвали подобные сообщения СМИ «чушью» и «сплетнями». Он подчеркнул, что получил соответствующую информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах.
14 февраля NYT со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов. В статье утверждалось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.
Источник: Псковская Лента Новостей