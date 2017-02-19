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Мэра Риги снова хотят оштрафовать за русский язык

19.02.2017 22:01 ПЛН, Псков

Мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что Центр госязыка Латвии намерен оштрафовать его за общение со школьниками на русском языке во время Дня теней. Об этом он написал в своем фейсбуке, сообщает «Газета».

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить», - написал он.

Ушаков добавил, что, несмотря на многочисленные попытки, Центр госязыка еще ни разу не смог его оштрафовать.

Ранее Нил Ушаков опубликовал карикатуру на своей странице в фейсбуке после того, как на него был наложен штраф за то, что Рижская дума в социальных сетях общается на русском языке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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