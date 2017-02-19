Мэра Риги снова хотят оштрафовать за русский язык

Мэр Риги Нил Ушаков сообщил, что Центр госязыка Латвии намерен оштрафовать его за общение со школьниками на русском языке во время Дня теней. Об этом он написал в своем фейсбуке, сообщает «Газета».

«Вы не поверите и, скорее всего, будете даже смеяться. Но Центр государственного языка нашел еще один повод попытаться меня оштрафовать. Знаете, за что? Рассказываю — за то, что в День теней я своим теням, которые задавали вопросы на русском языке, на русском же и отвечал. Ну что, придется поспорить», - написал он.

Ушаков добавил, что, несмотря на многочисленные попытки, Центр госязыка еще ни разу не смог его оштрафовать.

Ранее Нил Ушаков опубликовал карикатуру на своей странице в фейсбуке после того, как на него был наложен штраф за то, что Рижская дума в социальных сетях общается на русском языке.

Источник: Псковская Лента Новостей