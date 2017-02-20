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Легковые автомобили Mercedes начнут собирать в России с 2019 года

21.02.2017 19:07 ПЛН, Псков

Подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) по созданию и освоению промышленного производства колесных транспортных средств Mercedes-Benz. Об этом сегодня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. Производство автомобилей будет вестись на территории индустриального парка «Есипово».
 
СПИК подписан между Российской Федерацией, АО «Мерседес-Бенц Рус», правительством Московской области, муниципальным образованием «сельское поселение Пешковское» Солнечногорского района Московской области, а также привлеченными лицами «Даймлер АГ», ПАО «КамАЗ», ООО «Даймлер КамАЗ Рус» и ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».
 
Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию таких технологических операций, как сварка, окраска, сборка автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций.
 
Согласно контракту, инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд руб. Срок специального инвестиционного контракта составляет девять лет, при этом запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять более 20 тыс. автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более 1 тыс. рабочих мест.
 
В ответ для Mercedes-Benz будет создан льготный налоговый режим и будет оказываться государственная поддержка.
 
Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что Daimler решил не собирать в России автомобили Mercedes-Benz S-класса. Вместо этого будущее предприятие сосредоточится на производстве премиальных внедорожников: в Московской области предполагается выпускать пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.

Источник: Псковская Лента Новостей



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