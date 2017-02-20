Легковые автомобили Mercedes начнут собирать в России с 2019 года

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Облизбирком: Инициатива главы Пскова о внесении изменений в «Избирательный кодекс Псковской области» не противоречит законодательству2
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Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 5
В Псковской области продается двухэтажный коттедж для большой семьи или для открытия гостевого дома10
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16 лет колонии строгого режима получил военнослужащий из Острова, 81 раз ударивший ножом пожилую соседку5