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Британцы признали русский рассольник одним из пяти лучших зимних блюд

24.02.2017 18:58 ПЛН, Псков

Британское интернет-издание The World Travel Guide составило пятерку лучших зимних блюд в мире. Первое место в этом гастрономическом рейтинге занял китайский куриный суп с женьшенем. Второй – грузинский суп харчо. «Если вы хотите чего-то питательного после дня, проведенного на лыжах или с лопатой для уборки снега в руках, то харчо является мудрым выбором», - пишет издание, присудив блюду из Грузии второе место.

Здесь же приведен традиционный рецепт харчо, который в Грузии делают из мяса ягненка, риса, поджаренных грецких орехов с добавлением специй - перца и шафрана, а также «тклапи» - засушенного пюре из кислых слив. «Тклапи придает супу кислинку, который делает его вкус неповторимым», - отмечает The World Travel Guide.

«Бронзу» завоевал перуанский суп из креветок (Chupe de camarones). Четвертое место поделили между собой Detox Soup с курицей, имбирем и луком от итальяно-американского шеф-повара Джады Де Лаурентис и суп Доктора Оза с брокколи, шпинатом и сельдереем.

На пятое место интернет-гид поместил русский рассольник с бараньими почками и огуречным рассолом, который, как заявляют авторы рейтинга, «удивительно вкусное блюдо». «Череда зимних праздников - Рождество, Новый год, День святого Валентина - балует нас едой и выпивкой, поэтому мы стали искать суп, который может вылечить похмелье, и мы нашли его в России», - пишет британское издание.

The World Travel Guide - издание на английском, немецком, французском и испанском языках, которое предоставляет подробную и точную информацию для планирования путешествий: города, аэропорты, круизные порты, лыжные и пляжные курорты, достопримечательности, традиции и культура стран и прочее.

Источник: Псковская Лента Новостей



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