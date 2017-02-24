Ученый и его проводник выжили после падения в жерло вулкана

Аргентинский ученый Родольфо Альварес и сопровождавший его гид остались в живых после падения в жерло действующего 635-метрового вулкана Масая в Никарагуа, сообщает The Independent.

По данным издания, двое мужчин провалились в вулканический кратер из-за обрыва троса. Благодаря близости парка Масая к столице Никарагуа на помощь пострадавшим быстро прибыла пожарная команда, которая сумела вытащить аргентинца и его помощника с помощью специальных тросов.

Сообщается, что у мужчин обнаружили признаки обезвоживания, однако на данный момент их жизням ничего не угрожает. Состояние пострадавших оценивается как «хорошее и стабильное».

Источник: Псковская Лента Новостей