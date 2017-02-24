Ученый и его проводник выжили после падения в жерло вулкана

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Аргентинский ученый Родольфо Альварес и сопровождавший его гид остались в живых после падения в жерло действующего 635-метрового вулкана Масая в Никарагуа, сообщает The Independent.
По данным издания, двое мужчин провалились в вулканический кратер из-за обрыва троса. Благодаря близости парка Масая к столице Никарагуа на помощь пострадавшим быстро прибыла пожарная команда, которая сумела вытащить аргентинца и его помощника с помощью специальных тросов.
Сообщается, что у мужчин обнаружили признаки обезвоживания, однако на данный момент их жизням ничего не угрожает. Состояние пострадавших оценивается как «хорошее и стабильное».
Источник: Псковская Лента Новостей