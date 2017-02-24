Российская специалистка по PR Юлиана Титаева будет танцевать самбу на карнавале в Рио

Конкурс-парад школ самбы, проходящий в центре города на самбодроме «Маркиз де Сапукаи», является центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро. Участвующие в соревновании коллективы - по аналогии с футбольными командами - делятся на лиги, высшей из которых является Специальная лига. Именно ее представители - всего 12 школ самбы - в этом году будут в очередной раз бороться за звание победителя парада. Оценивать выступление каждого коллектива будет жюри, состоящее из известных общественных деятелей, музыкантов, артистов, художников, архитекторов и журналистов.

Как сообщает ТАСС, россиянка Юлиана Титаева будет представлять школу самбы «Портела», которая в прошлом году заняла в соревновании Специальной лиги третье место.

«Все волнения остались в Москве, сейчас я совершенно спокойно посещаю репетиции, танцую на официальных вечеринках-шоу в школе, общаюсь с людьми. Я уже была на самбодроме на нескольких технических репетициях и жду того момента, когда на самом карнаале смогу почувствовать эту необыкновенную энергию. Там будет присутствовать огромное число людей, это невероятно, кто-то ездит заниматься йогой в Тибет, а для меня карнавальная самба в Рио - это настоящий «наркотик», это потрясающие ощущения», - отметила Титаева

Будучи единственной российской танцовщицей на карнавале этого года и одной из немногих иностранных участниц, она уже несколько раз появлялась в бразильских телепрограммах, посвященных подготовке к этому празднику. При этом музыка и хореография для Титаевой - всего лишь хобби. В Москве она работает в сфере PR.

Фото ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей