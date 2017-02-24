Китайцы к 2018 году создадут компьютер производительностью 1 эксафлопс

Китайские специалисты планируют создать к 2018 году новейший сверхмощный компьютер, производительность которого составит 1 эксафлопс (1 000 000 000 000 000 000, миллион триллионов операций с плавающей запятой в секунду). Об этом сообщила газета China Daily.

По словам куратора проекта Мэн Сянфэя, разработка под названием Tianhe-3 станет «наиболее передовой в мире, превзойдя все имеющиеся аналоги». Она будет в десятки раз превосходить Sunway TaihuLight — самый мощный компьютер по версии TOP500, озвученной в ноябре 2016 года.

«В текущем году Китай собирается сделать прорыв в этом направлении, как в плане процессора, так и сопутствующих технологий. В результате будет создан прототип сверхмощной вычислительной машины эксафлопсной производительности. Фактически мы стоим перед новой ступенью в производительности компьютеров. Это позволит КНР быстрее, с большей точностью и широким охватом решать ряд сложнейших научных проблем», — заявил ученый.

В частности, данную машину планируется использовать в генной инженерии при анализе белков. «Предполагается, что благодаря этому компьютеру будут сделаны новые открытия в области медицины», — добавил Мэн Сянфэй.

Новинка создается исключительно на основе национальных технологий и будет готова к работе в проектном режиме к 2020 году. Как утверждают китайские специалисты, это произойдет раньше, чем американские ученые смогут представить миру свою окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса.

Для сравнения, самый мощный российский компьютер «Ломоносов-2» в настоящее время находится лишь на 41-м месте в ТОР500 (по состоянию на июнь 2016 года). Он базируется в научно-вычислительном центре МГУ. Мощность отечественного суперкомпьютера – 1,849 петафлопс (петафлопс = 1 000 000 000 000 000 или тысяча триллионов операций в секунду), пиковая – около 2,5 петафлопс. Количество ядер: 42 688. Первоначально стоимость создания российского суперкомпьютера составила 1,9 миллиардов рублей. Ещё 770 миллионов рублей было потрачено в 2010-2011 годах на расширение с наращиванием пиковой производительности.

Источник: Псковская Лента Новостей