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Россияне завоевали шесть золотых, две серебряных и три бронзовых медали в первый день зимних Всемирных военных игр

25.02.2017 08:52 ПЛН, Псков

Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III зимних Всемирных военных играх в Сочи, сообщили журналистам в пресс-центре игр.

«В первый соревновательный день на III Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей - шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований», - сказали в пресс-центре, пишет «Интерфакс».

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22 по 28 февраля. Всего в состязаниях принимают участие около тысячи спортсменов из 26 стран. Они разыграют 44 комплекта наград в семи видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, ски-альпинизме, шорт-треке, скалолазании и ориентировании на лыжах.

В пятницу в сочинской арене «Ледяной куб» стартовала официальная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр, на которую приехали премьер-министр России Дмитрий Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Россия впервые принимает зимние Всемирные военные игры. Мы стремимся сделать все, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне. Здесь, в Сочи, для этого есть все. Уверен, что и в прибрежном кластере, и в горном участники будут чувствовать себя комфортно», - сказал Дмитрий Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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