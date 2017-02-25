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Правительство США в начале марта начнет принимать заявки на строительство стены на границе с Мексикой

25.02.2017 15:54 ПЛН, Псков

Таможенно-пограничная служба США начнет принимать проекты дизайна стены на границе с Мексикой в начале марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую газету «Чикаго Трибьюн».

По ее информации, ведомство опубликует примерно 6 марта объявление о приеме заявок от потенциальных подрядчиков, которые смогут направить проекты до 10 марта.

При этом к 20 марта будут определены финалисты конкурса, а до 24 марта они должны будут представить смету расходов их проекта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики - один из его приоритетов. В частности, президент подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой, чтобы затруднить нелегалам путь на американскую территорию.

Источник: Псковская Лента Новостей



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