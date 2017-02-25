Правительство США в начале марта начнет принимать заявки на строительство стены на границе с Мексикой

Здоровье
Политика
Недвижимость
Нестандартные планировки, дизайнерские решения и скидки до 250 тысяч рублей - выгодные предложения недели от «Авентин-Псков» 5
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Таможенно-пограничная служба США начнет принимать проекты дизайна стены на границе с Мексикой в начале марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую газету «Чикаго Трибьюн».
По ее информации, ведомство опубликует примерно 6 марта объявление о приеме заявок от потенциальных подрядчиков, которые смогут направить проекты до 10 марта.
При этом к 20 марта будут определены финалисты конкурса, а до 24 марта они должны будут представить смету расходов их проекта.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение проблемы нелегальных иммигрантов, прибывающих в США из Мексики - один из его приоритетов. В частности, президент подтвердил намерение построить стену на границе с Мексикой, чтобы затруднить нелегалам путь на американскую территорию.
Источник: Псковская Лента Новостей