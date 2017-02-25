Google закроет известный мессенджер

Компания Google объявила о планах закрыть мессенджер Spaces. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице проекта, пишет «Лайф».

Как отмечается, мессенджер будет остановлен 3 марта 2017 года. Какое-то время пользователи ещё смогут просматривать сохранённые диалоги и файлы, однако 17 апреля Google полностью удалит весь контент. Представители IT-гиганта выразили надежду, что ключевые наработки Spaces в будущем удастся использовать в других проектах.

Мессенджер Spaces, представленный в мае 2016 года, отличался от других подобных продуктов интеграцией с поиском Google, браузером Chrome и видеохостингом YouTube. По задумке разработчиков, это должно было помочь пользователям сэкономить время на поиск нужных ссылок и видео

Источник: Псковская Лента Новостей