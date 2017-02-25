Google закроет известный мессенджер

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|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Компания Google объявила о планах закрыть мессенджер Spaces. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице проекта, пишет «Лайф».
Как отмечается, мессенджер будет остановлен 3 марта 2017 года. Какое-то время пользователи ещё смогут просматривать сохранённые диалоги и файлы, однако 17 апреля Google полностью удалит весь контент. Представители IT-гиганта выразили надежду, что ключевые наработки Spaces в будущем удастся использовать в других проектах.
Мессенджер Spaces, представленный в мае 2016 года, отличался от других подобных продуктов интеграцией с поиском Google, браузером Chrome и видеохостингом YouTube. По задумке разработчиков, это должно было помочь пользователям сэкономить время на поиск нужных ссылок и видео
Источник: Псковская Лента Новостей