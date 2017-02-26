Российский ВМФ развернет в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук»

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Назначены слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции трибуны стадиона «Машиностроитель»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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День красного подаркаПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Добрый день, в эфире очередной, праздничный выпуск «Диванной политики». По сложившейся традиции мы поздравляем не только доблестных защитников Отечества, но также всех, кто их опекает, жалеет и...
Российский Военно-морской флот развернет в Крыму зенитно-ракетные комплексы «Бук». ЗРК призваны для защиты наземной инфраструктуры, кораблей, подводных лодок и судов Черноморского флота от самолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Как рассказали «Известиям» в штабе Черноморского флота, принципиальное решение о размещении «Буков» в Крыму уже принято. Новые ЗРК поступят на вооружение 1096-го зенитно-ракетного полка (ЗРП), который базируется в Севастополе. На первом этапе ЗРП получит комплексы «Бук-М2», а в последующем - более совершенные «Бук-М3».
«Бук-М2» поражает самолеты и беспилотники на расстоянии от 3 до 45 км. А крылатые и баллистические ракеты «берет» на дальности до 20 км. При этом от ЗРК не спасутся даже летящие в стратосфере высотные стратегические разведчики. Ракеты «Бука» достают цели на высоте 25 тыс. м.
По мнению экспертов, военно-морские «Буки» вместе с зенитно-ракетными системами С-300 и С-400 Воздушно-космических сил России в случае необходимости полностью закроют небо над полуостровом и Черным морем.
Источник: Псковская Лента Новостей