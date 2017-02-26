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Турция построила уже 290 км бетонного заграждения на границе с Сирией

27.02.2017 13:59 ПЛН, Псков

На турецко-сирийской границе возведено уже больше половины запланированной 511-километровой бетонной стены, сообщили в Управлении по развитию жилищного строительства Турции.

По словам главы ведомства Эргюна Турана, на данный момент протяженность стены составляет около 290 км, пишет «Интерфакс».

«Работы по возведению оставшейся части в 221 км продолжаются, мы постараемся завершить строительство как можно скорее», - сказал Э.Туран.

Газета «Хюрриет» отмечает, что работы координируются Управлением по развитию жилищного строительства, министерством обороны и министерством финансов Турции.

Турецкие власти рассчитывают, что возведение бетонной стены позволит обеспечить дополнительную безопасность на границе с Сирией.

В августе 2016 года армия Турции начала в Сирии военную операцию «Щит Евфрата», целью которой является ликвидация боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) близ границы с Турцией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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