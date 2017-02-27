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Российский рубль станет основной валютой ЛНР

27.02.2017 19:21 ПЛН, Псков

Основной валютой на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) будет российской рубль. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте совета министров ЛНР, сообщает «Лента.ру».

В документе отмечается, что изменение в валютной политике принято «в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы». Постановление вступает в силу 1 марта.

В понедельник, 27 февраля, главы ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Плотницкий и Александр Захарченко объявили, что будут «перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран». Также, по словам лидеров Донбасса, с 1 марта на украинских предприятиях будет введено внешнее управление в том случае, если не будет снята блокада региона.

Торговую блокаду Донбасса украинские радикалы при поддержке ряда киевских политиков начали в январе.

В 2015-м Плотницкий объявил о введении в самопровозглашенной республике мультивалютной финансовой системы расчетов. Тогда в Луганске отметили, что на территории ЛНР будут ходить как рубль, гривна и доллар, так и те валюты, которые «будут удобными».

Источник: Псковская Лента Новостей



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