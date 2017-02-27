На острове Сааремаа пройдет единственный в мире фестиваль, где зрители могут весь день создавать новые проекты вместе с хедлайнерами

Лагерь «Камчатка» проведет с 4 по 15 августа творческий фестиваль Something на острове Сааремаа в Эстонии. Об этом сообщила «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов фестиваля.

Его хедлайнерами станут Кирилл Иванов («СПБЧ»), Манижа, Борис Андрианов, Вася Зоркий («Зоркий») и Дима Устинов.

«Это будет единственный на свете фестиваль, где зрители могут весь день создавать новые проекты вместе с хедлайнерами фестиваля, чтобы вечером уже не сидеть в зале, а выступать на сцене», — рассказал организатор Something Филипп Бахтин.

На фестивале будет действовать возрастное ограничение: на остров Сааремаа приглашаются только взрослые гости. Стоимость путевки составляет €990. В эту сумму входят проживание (12 дней, 11 ночей), трехразовое питание, участие во всех мероприятиях творческой программы, а также сувениры и свитшот с шевронами. Транспортные расходы гости должны оплачивать самостоятельно.

Источник: Псковская Лента Новостей