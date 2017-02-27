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В Нидерландах полицейские исполнили мечту 99-летней старушки, посадив ее в тюрьму

28.02.2017 22:19 ПЛН, Псков

В Нидерландах полицейские помогли 99-летней старушке исполнить ее мечту - быть арестованной, передает «Газета.Ru».
 
Отмечается, что «быть арестованной» - это один из последних пунктов в списке вещей, которые она хотела испытать в своей жизни.
 
Племянница 99-летней Анни договорилась с полицией: старушку в наручниках увезли в полицейский участок и посадили в камеру.
 
Сообщается, что бабушка была чрезвычайно счастлива.
 
Ранее в США произошел такой же случай: 102-летнюю старушку арестовали, чтобы исполнить ее мечту.

Источник: Псковская Лента Новостей



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