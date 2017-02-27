Медведев призвал россиян готовиться жить под санкциями «неопределенно долго»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется «неопределенно долго», передает «Интерфакс».

«Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», - сказал он.

Он также отметил, что действия лидеров Европы и США направлены на «увековечивание» данных санкций, и подчеркнул, что все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были «сделаны не благодаря, а вопреки».

Источник: Псковская Лента Новостей