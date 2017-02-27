Сегодня: Вторник, 28 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ежик в тумане Кинокайф Индексация зарплат бюджетников: готовность номер… Сплошные праздники Январский топ продаж в магазинах «Соловьи» Лучшая интерьерная печать в Пскове Европа Плюс - радио №1 в России Кастинг на звание лучшей
Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона. Соответствующее заявление он сделал журналистам в среду, сообщает «Интерфакс». А.Худилайнен вступил в должность главы...20



Медведев призвал россиян готовиться жить под санкциями «неопределенно долго»

28.02.2017 22:15 ПЛН, Псков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется «неопределенно долго», передает «Интерфакс».
 
«Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго», - сказал он.
 
Он также отметил, что действия лидеров Европы и США направлены на «увековечивание» данных санкций, и подчеркнул, что все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были «сделаны не благодаря, а вопреки».
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее правительства ввести продуктовые карточки для малоимущих?














Календарь