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СМИ сообщают о призыве лидера ИГ признать поражение в Ираке

01.03.2017 16:30 ПЛН, Псков

Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади призвал своих сторонников признать поражение в Ираке, сообщает «Газета» со ссылкой на иракский телеканал Al Sumaria.

Источник заявил телеканалу, что аль-Багдади обратился к своим сторонникам с «прощальной речью», в которой призвал их признать поражение в недавних боях и укрыться в труднодоступных горных районах.

Ранее армия Ирака подтвердила, что ВВС страны осуществили авиаудары по дому, где должна была проходить встреча главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади с руководителями террористической группировки.

Напомним, «Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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