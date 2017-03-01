Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве

|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», - сказал источник.
По уточненной информации, в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе при строительных работах произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», - сообщили в правоохранительных органах.
Источник: Псковская Лента Новостей