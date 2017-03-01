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Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве

02.03.2017 11:51 ПЛН, Псков

Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», - сказал источник.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе при строительных работах произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», - сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Псковская Лента Новостей



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