Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля в Новой Москве

Один человек погиб при обрушении строящегося тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, под завалами возможно могут находиться люди, погиб один человек», - сказал источник.

По уточненной информации, в районе населенного пункта Сосенки на Калужском шоссе при строительных работах произошло частичное обрушение тоннеля на площади 40 кв. м. «Тоннель не работающий, на месте уже находятся представители оперативных служб», - сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Псковская Лента Новостей