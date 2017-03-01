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В Кремле прокомментировали возможный бойкот «Евровидения-2017»

02.03.2017 20:45 ПЛН, Псков

Кремль не выработал позицию о возможном бойкоте песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

По словам Пескова, у Кремля нет позиции по этому поводу, к тому же «не совсем понятно, нужно ли это бойкотирование». «Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса и возможных проблем и с безопасностью, и недружественным отношением повод для озабоченности очевиден», — добавил представитель Кремля.

О том, что «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, стало известно 9 сентября. По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, выбор места проведения откладывался в том числе и по финансовым причинам.

Служба безопасности Украины в ноябре прошлого года подтвердила, что 140 российским деятелям культуры запрещен въезд на Украину. В декабре «Известия» сообщали, что Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с Украиной, чтобы россияне, находящиеся в черных списках СБУ, смогли посетить конкурс. На Украине эту информацию опровергали. В начале февраля 2017 года официальный представитель ЕВС Дейв Гудман заявил, что посетить конкурс могут «все, кто не представляет угрозы».

Источник: Псковская Лента Новостей



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