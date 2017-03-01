В Кремле прокомментировали возможный бойкот «Евровидения-2017»

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Псковская полиция задержала лиц, подозреваемых в мошенничестве с билетами на новогоднее шоу в Ледовом дворце4
|Константин Шморага (другие записи автора)
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Одно делоМеня тоже очень беспокоит некачественное школьное и высшее образование, бессмысленность, бездумность организации здравоохранения. Я тоже считаю, что таких жутких дорог, как после нынешней зимы (которая еще толком-то и не закончилась) в Пскове не было уже давно. Также полностью поддерживаю тезис, что у нас много осваивают, но мало усваивают, мало делают. И...
Кремль не выработал позицию о возможном бойкоте песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
По словам Пескова, у Кремля нет позиции по этому поводу, к тому же «не совсем понятно, нужно ли это бойкотирование». «Безусловно, с учетом места проведения этого конкурса и возможных проблем и с безопасностью, и недружественным отношением повод для озабоченности очевиден», — добавил представитель Кремля.
О том, что «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, стало известно 9 сентября. По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, выбор места проведения откладывался в том числе и по финансовым причинам.
Служба безопасности Украины в ноябре прошлого года подтвердила, что 140 российским деятелям культуры запрещен въезд на Украину. В декабре «Известия» сообщали, что Европейский вещательный союз (ЕВС) ведет переговоры с Украиной, чтобы россияне, находящиеся в черных списках СБУ, смогли посетить конкурс. На Украине эту информацию опровергали. В начале февраля 2017 года официальный представитель ЕВС Дейв Гудман заявил, что посетить конкурс могут «все, кто не представляет угрозы».
Источник: Псковская Лента Новостей